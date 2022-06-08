Крупнейший в Литве памятник советским воинам демонтируют

Памятник на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище Вильнюса демонтируют. Об этом сообщает ТАСС.
Инициативу о сносе монумента одобрил вильнюсский горсовет. «За» проголосовали 39 человек, трое были против, один — воздержался.
По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, речь идет не о сносе, а об упорядоченном снятии скульптур, чтобы их потом можно было поставить в другом месте. Демонтаж планируется провести до конца августа 2022 года.
Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище открыт в 1951 году. Там захоронено более 3 тысяч советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса от немецкой армии.