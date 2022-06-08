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35 минут назад

В Литве демонтируют крупнейший в стране мемориал советским воинам

Газета.Ru

Памятник на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище Вильнюса демонтируют. Об этом сообщает ТАСС.

Крупнейший в Литве памятник советским воинам демонтируют
Фото: Посольство России в ЛитвеПосольство России в Литве

Инициативу о сносе монумента одобрил вильнюсский горсовет. «За» проголосовали 39 человек, трое были против, один — воздержался.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, речь идет не о сносе, а об упорядоченном снятии скульптур, чтобы их потом можно было поставить в другом месте. Демонтаж планируется провести до конца августа 2022 года.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище открыт в 1951 году. Там захоронено более 3 тысяч советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса от немецкой армии.

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