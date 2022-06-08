Аэропорт Еревана «заминировали» в день визита Лаврова

МЧС Армении получило сообщение о бомбе, заложенной в международном аэропорту Еревана Звартноц, сообщает РБК со ссылкой на министерство.

Фото: Jan Woitas/Global Look Press Jan Woitas/Global Look Press

Это произошло 8 июня — в день прибытия в Ереван с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

При этом в ходе поисков взрывное устройство обнаружено не было.

«В 15:00 по местному времени (14.00 мск) мы получили информацию, что на территории аэропорта Звартноц установлена бомба. Информация была передана реагирующим нашим подразделениям. <...> Ничего обнаружено не было. Работы уже закончились», — отметили в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в аэропорт направили сотрудников кинологической и саперной служб, оперативной службы министерства, а также один пожарный расчет.

«В 16:56 по местному времени была информация, что весь участок аэропорта был обследован, никакой бомбы обнаружено не было», — констатировали в МЧС.