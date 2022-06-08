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32 минуты назад

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен не считает ЕС виновным в продовольственном кризисе

RT на русском

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз не виноват в перебоях с поставками продовольствия на мировой рынок, которые могли возникнуть из-за санкций против России.

Глава ЕК не считает Евросоюз виновным в продовольственном кризисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает фон дер Ляйен, санкции ЕС «разработаны аккуратно», чтобы «избежать негативных последствий».

«Они не распространяются на продовольствие… Санкции не касаются торговли зерновыми, другим продовольствием России с третьими странами», — сказала чиновница депутатам Европарламента, её слова приводит РИА Новости.

По мнению помощника президента России по экономическим вопросам Максима Орешкина, кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны в том числе санкционным безумием Запада последних месяцев.

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