Курдская диаспора в Швеции высказалась о вступлении страны в НАТО

Перспективы вступления Швеции в НАТО вызвали возмущение со стороны широко представленной в правительстве местной курдской диаспоры, пишет The Wall Street Journal.

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Курды опасаются, что усиление политического давления может лишить их одного из ключевых убежищ, пишет издание. По мнению курдов, это произойдет, если Швеция пойдет на активные уступки Турции, требующей прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) в обмен на поддержку ее вступления в альянс.

«Мы, курды, уважаем решение Швеции вступить в НАТО. Но мы не хотим, чтобы членство в альянсе и добрые отношения с Турцией строились за наш счет», — отметил проживающий в Стокгольме северный представитель так называемой курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии Шияр Али.

Как следует из приведенной WSJ неофициальной статистики, в Швеции живут около 100 тыс. курдов — 1% от общего населения страны. К тому же, шесть шведских парламентариев имеют курдское происхождение.

Решающий голос в правительстве, как пишет издание, имеет бывшая партизанка Амина Какабавех, которая помогла правительству углубить сотрудничество с курдским самоуправляемым регионом на севере Сирии. Она уже отказалась голосовать за бюджет правительства, который будет обсуждаться в этом месяце, если власти уступят каким-либо требованиям Турции.