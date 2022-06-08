Назван ответ РФ на возможное размещение ядерного оружия в Скандинавии

Если НАТО разместит ядерное вооружение в Финляндии и Швеции после вступления стран в Альянс, то Россия возьмет под прицел своих ракет не только военные базы, но и центры принятия решений — Хельсинки и Стокгольм, заявил военный историк Юрий Кнутов. В беседе с Pravda.Ru он добавил, что ответом на «атомный меч» в Скандинавских странах станут отечественные ракеты «Кинжал», «Калибр» и «Искандер».

Во-первых, конечно, те базы на территории Финляндии и Швеции, на которых возможно размещение ядерного оружия, будут взяты под прицел наших ракет — это «Искандеры», ракеты «Кинжал» гиперзвуковые, ракеты морского базирования «Калибр» с ядерной боевой частью. Кроме того, мы возьмем на ядерный прицел и центры принятия решений, которые находятся в Хельсинки и Стокгольме, — заверил Кнутов.

Военный эксперт назвал «непродуманным решением» потенциальное согласие Финляндии и Швеции на размещение у себя ядерного оружия. Таким образом, отметил Кнутов, Скандинавские страны подвергают свое население риску ядерного удара. При этом он подчеркнул, что «никакие бункеры» не спасут шведов и финнов от российских «Кинжалов».

Североатлантический альянс не дает России гарантий, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО. Об этом заявил во вторник в интервью швейцарской телекомпании RTS помощник генерального секретаря альянса Камий Гран.

"Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего телепрограммы о том, будут ли даны ли России гарантии с учетом возможного в перспективе размещения ядерных вооружений в Финляндии и Швеции.

По словам Грана, вопрос о ядерном оружии каждая страна, входящая в НАТО, решает "суверенно".

На вопрос о том, ожидает ли НАТО "военной реакции" или "демонстрации силы" со стороны России в ответ на вступление в альянс Финляндии и Швеции, Гран ответил:

"Россияне сами заявили, что это не является необходимым, и я не думаю, что это было бы оправданным". Помощник генсека НАТО при этом утверждал, что со стороны Финляндии и Швеции речь идет об "оборонительной позиции мирных государств, которые не стремятся к конфронтации с Россией".

Гран выразил надежду, что разногласия между Турцией, Финляндией и Швецией, касающиеся желания Хельсинки и Стокгольма вступить в альянс, будут разрешены "к саммиту" НАТО в Мадриде, который состоится 28-30 июня.

"Важно учесть требования Турции и сесть за стол переговоров.<...> В отношении Финляндии требования турок являются прежде всего политическими", - констатировал он.

Коснувшись темы отношений Киева с НАТО, Гран отметил, что вопрос вступления Украины в альянс на настоящий момент "не стоит на повестке дня". По его словам, "не следует предвосхищать то, как они (власти Украины - прим. ТАСС) захотят реорганизовать свою безопасность по исходу нынешнего конфликта", добавив, что "этот исход, очевидно, является неопределенным".

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой.

В правящей социал-демократической партии Швеции заявили, что страна в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на собственной территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция... выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — говорится в заявлении.

15 мая социал-демократы, которые в свое время были оплотом идеи нейтралитета, начали переговоры о том, должна ли Швеция подавать заявку на членство в НАТО или должна продолжать оставаться вне блока. В итоге Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Также президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна вскоре подаст заявку на вступление в альянс.

Ранее американский журнал The National Interest предупредил, что экспансия НАТО на Скандинавском полуострове может «навсегда дестабилизировать» Арктику.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.

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"Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии", - сказала премьер в опубликованном в четверг в газете Corriere della Sera интервью. При этом она надеется, что ее страна сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. "Вступление в НАТО - это акт мира, а не объявление войны", - утверждает Марин.

Она также заявила, что у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП. Премьер выразила уверенность, что с Турцией, которая пока не поддержала прием новых членов в НАТО, нужно вести диалог.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.

Как заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответ Москвы на решение Хельсинки вступить в НАТО станет "сюрпризом" и будет приниматься в первую очередь военными с учетом всего комплекса факторов и особенностей, которые будут сопровождать членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в Североатлантический альянс, заявил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.

Руководитель финской разведки считает этот факт «удивительным», передает газета «Взгляд».

«Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом глава SUPO не уточнил, какой реакции ожидали в Хельсинки от российской стороны.

Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова главы Полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари, который назвал удивительным отсутствие давления со стороны России на страну из-за её желания вступить в НАТО.

«Я просто хочу напомнить слова президента (России Владимира. — RT) Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас», — заявил Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не смогут согласовать к саммиту в Мадриде, который должен пройти 28—29 июня.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Corriere della Sera отметил, что сложно делать прогнозы относительно сроков вступления страны в НАТО.

Политика американского руководства негативно сказывается на ситуации в мире, заявил отставной полковник морской пехоты США, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк в беседе с изданием Die Freie Welt.

По его словам, США недооценивают происходящие на Украине события и связанные с ними риски, поскольку эта страна находится далеко и отделена от американцев Европой.

Он убежден, что Вашингтон втягивает весь мир в ядерную войну с Россией.

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«У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент», — предупредил Блэк.

По его мнению, США продолжат «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия и военной поддержкой, так как НАТО и США совершенно не беспокоит, сколько украинцев погибнет.

Он также отметил осторожность действий российской армии на Украине.

«Они не уничтожили железнодорожные пути. Не уничтожили заводы. Не уничтожили многие объекты, не разбомбили ни одного здания в центре Киева, не разбомбили здание, в котором заседает парламент», — обратил внимание бывший сенатор.

Как сообщает “Правда.ру” со ссылкой на портал Compact, в Европе озабочены упорством, с которым США хочет оснастить украинскую армию ракетными системами HIMARS.

Заявляя о поставках этих РСЗО ВСУ, Вашингтон уточняет, что HIMARS нужны украинцам, чтобы обороняться от российской армии. Однако, HIMARS – в большей степени наступательное оружие, дальность действия которого составляет до 300 км.

В Белом доме заявили, что Киев получит эти РСЗО с боеприпасами, дальность действия которых не превышает 80 км, после того как украинцы пообещали Байдену не обстреливать ими российскую территорию.

Но кто будет контролировать, какие боеприпасы используют ВСУ? Что произойдет, если украинцы получат ракетные боеприпасы на 300 км в другом месте? Поведение Зеленского не оставляет сомнений в том, что ВСУ обязательно используют HIMARS для обстрела российской территории.

Автор публикации отмечает, что такое поведение типично для США: разжечь конфликт, пичкать оружием одну из сторон и при этом не пачкать своих рук массовыми убийствами мирного населения. В данном случае, все негативные последствия решения Штатов снабдить ВСУ HIMARS вместе с Украиной разделит Европа.

Если американское или европейское оружие Киев использует против России, а он его использует, то последствия могут быть очень жестокими. Это освободит Россию от необходимости соблюдать мирные договоры, подписанные со странами ЕС, и Европа, в конце концов, сгорит в ядерном огне.

Вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс гарантированно спровоцирует виток напряженности между НАТО и Россией. Такую точку зрения в статье для газеты China Daily высказывает профессор Чжэцзянского университета Ма Сяолинь.

Появление в НАТО двух новых участников с сильной экономикой и развитыми технологиями не может не вызывать тревог у Москвы. Кроме того, за счет Финляндии значительно увеличивается граница соприкосновения между Россией и альянсом. Это может спровоцировать цепную реакцию в виде наращивания сторонами военной мощи на своих рубежах, утверждает специалист.

Развитие событий в таком ключе повышает риски войны с использованием ядерного оружия. Возможность этого возрастает с учетом сигналов от российской стороны, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО «безъядерный статус» Балтики может быть пересмотрен, напоминает автор.

Перед лицом такой перспективы для Европы настало время заняться переосмыслением причин, спровоцировавших эскалацию в регионе. Прежде всего задуматься над тем, какую роль в обострении обстановки сыграло расширение НАТО на Восток, осуществлявшееся при полном игнорировании предупреждений со стороны Москвы.