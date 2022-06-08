Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну и сейчас находится во Львове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Согласно видеозаписи, опубликованной одним из Telegram-каналов, политик посетил похороны бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Алексея Портмана.

Напомним, что в конце мая Порошенко несколько раз пытался выехать с территории Украины. Покинуть страну ему удалось лишь с третьей попытки, после того, как он публично обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что едет на конгресс и встречу членов Европейской народной партии.