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47 минут назад

Порошенко вернулся на Украину

Елена Прошина

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну и сейчас находится во Львове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Согласно видеозаписи, опубликованной одним из Telegram-каналов, политик посетил похороны бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Алексея Портмана.

Напомним, что в конце мая Порошенко несколько раз пытался выехать с территории Украины. Покинуть страну ему удалось лишь с третьей попытки, после того, как он публично обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что едет на конгресс и встречу членов Европейской народной партии.

Экс-президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено сразу по трем статьям — «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации», по совокупности которых ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом судья назначил ему самую мягкую меру пресечения — обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы.

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