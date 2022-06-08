Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну и сейчас находится во Львове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Согласно видеозаписи, опубликованной одним из Telegram-каналов, политик посетил похороны бойца 80-й десантно-штурмовой бригады Алексея Портмана.
Напомним, что в конце мая Порошенко несколько раз пытался выехать с территории Украины. Покинуть страну ему удалось лишь с третьей попытки, после того, как он публично обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что едет на конгресс и встречу членов Европейской народной партии.
Экс-президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено сразу по трем статьям — «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации», по совокупности которых ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом судья назначил ему самую мягкую меру пресечения — обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы.