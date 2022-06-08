Украинский посол в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) за то, что она оправдывала политику в отношении России, проводимую ею за 16 лет пребывания на посту главы правительства.

"К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало "ни намека на самокритику", - заявил Мельник в среду агентству DPA.

По его словам, "вызывают недоумение" заявления экс-канцлера "о непогрешимости ее курса относительно России и ее слишком снисходительном отношении" к руководству РФ.

Во вторник в Берлине в ходе первого общения с прессой после ухода с поста канцлера Меркель защитила свой политический курс в отношении России от жесткой критики, звучащей последние месяцы.

"Я не вижу необходимости говорить сейчас, что это было неправильно, и поэтому я не буду извиняться", - сказала она.

На это Мельник возразил бывшей главе правительства ФРГ, сославшись на нынешние события на Украине. Дипломат поинтересовался, как могло такое произойти, если, по его словам, "политика Германии в отношении России была такой замечательной в течение последних десятилетий".

"Нынешние высказывания Меркель очень прискорбны", - считает Мельник.

"Потому что без честной всесторонней проработки политики Германии касательно России совершенно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию", - полагает посол.

Украинская сторона, по его мнению, убеждена, что позиция ФРГ в отношении членства Украины в НАТО и перспективам вступления в Евросоюз, годы отказа от поставок вооружений после событий 2014 года и "беспечного продвижения" газопровода "Северный поток - 2" привела к тому, что Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Имя бывшего канцлера часто фигурирует в дискуссиях о прошлой политике в отношении РФ. Ее упрекают в том, что она до последнего поддерживала проект "Северный поток - 2" и что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте выступила против ускоренного вступления Украины в альянс.