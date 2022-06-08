В Кремле прокомментировали возможность обмена британских наемников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон не просил провести обмен двух подданных Великобритании, которые сдались в плен в середине апреля в Мариуполе.
На вопрос журналистов, будет ли означать обжалование Британией приговора в отношении своих подданных фактическим признанием легитимности властей Донецкой народной республики, Песков сказал:
«Да, так можно ставить вопрос».
7 июня в Донецке начался суд над тремя иностранными наемниками, взятыми в плен в Мариуполе — это граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Королевства Марокко Саадун Брагим.
Как установило следствие, все они действовали в составе ВСУ в качестве наемников, «принимали участие в подготовке и ведении боевых действий» против Донецкой народной республики.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранцам уже предъявлено обвинение. Он также подчеркнул, что суд над ними не являлся частью общего трибунала против украинских военных.