Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон не просил провести обмен двух подданных Великобритании, которые сдались в плен в середине апреля в Мариуполе.

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На вопрос журналистов, будет ли означать обжалование Британией приговора в отношении своих подданных фактическим признанием легитимности властей Донецкой народной республики, Песков сказал:

«Да, так можно ставить вопрос».

7 июня в Донецке начался суд над тремя иностранными наемниками, взятыми в плен в Мариуполе — это граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Королевства Марокко Саадун Брагим.

Как установило следствие, все они действовали в составе ВСУ в качестве наемников, «принимали участие в подготовке и ведении боевых действий» против Донецкой народной республики.