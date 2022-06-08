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25 минут назад

Бывший сенатор США заявил о втягивании Вашингтоном всего мира в ядерную войну с РФ

Газета.Ru

Политика американского руководства негативно сказывается на ситуации в мире, заявил отставной полковник морской пехоты США, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк в беседе с изданием Die Freie Welt.

Экс-сенатор США обвинил Вашингтон во втягивании мира в ядерную войну
Фото: Senator Dick Black/TwitterSenator Dick Black/Twitter

По его словам, США недооценивают происходящие на Украине события и связанные с ними риски, поскольку эта страна находится далеко и отделена от американцев Европой.

Он убежден, что Вашингтон втягивает весь мир в ядерную войну с Россией.

«У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент», — предупредил Блэк.

По его мнению, США продолжат «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия и военной поддержкой, так как НАТО и США совершенно не беспокоит, сколько украинцев погибнет.

Он также отметил осторожность действий российской армии на Украине.

«Они не уничтожили железнодорожные пути. Не уничтожили заводы. Не уничтожили многие объекты, не разбомбили ни одного здания в центре Киева, не разбомбили здание, в котором заседает парламент», — обратил внимание бывший сенатор.

В мире,Ричард Блэк,НАТО,
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