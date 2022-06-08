Экс-сенатор США обвинил Вашингтон во втягивании мира в ядерную войну

Политика американского руководства негативно сказывается на ситуации в мире, заявил отставной полковник морской пехоты США, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк в беседе с изданием Die Freie Welt.

Фото: Senator Dick Black/Twitter Senator Dick Black/Twitter

По его словам, США недооценивают происходящие на Украине события и связанные с ними риски, поскольку эта страна находится далеко и отделена от американцев Европой.

Он убежден, что Вашингтон втягивает весь мир в ядерную войну с Россией.

«У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент», — предупредил Блэк.

По его мнению, США продолжат «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия и военной поддержкой, так как НАТО и США совершенно не беспокоит, сколько украинцев погибнет.

Он также отметил осторожность действий российской армии на Украине.