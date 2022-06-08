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45 минут назад

Мост вместе с людьми рухнул на его открытии в Мексике: видео

Александр Кузьмин

В Мексике новый мост рухнул вместе с людьми. Инцидент произошел на торжественном открытии подвесной конструкции.

Происшествие попало в объектив видеокамеры, запись публикуют российские новостные Telegram-каналы. На кадрах видно, что как только посетители официальной церемонии открытия вышли на мост, он тут же рухнул под ними, и люди попадали вниз.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали более десяти человек. Травмы в том числе получили мэр мексиканского города и его супруга, которые присутствовали на мероприятии.

Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились на рабочего в центре Москвы.

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