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35 минут назад

Мировые СМИ оценили интервью Ангелы Меркель

Алиса Селезнёва

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое интервью после своего ухода с поста, которое привлекло внимание мировой прессы. Как именно СМИ оценили заявления Меркель, разбирались РИА Новости.

В ходе интервью телеканалу Phoenix Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником между Украиной и Россией, так как ее об этом не просили. Она также отметила, что США сообщали о подготовке спецоперации на Украине еще осенью 2021 года, когда она находилась в должности канцлера.

В своей статье Financial Times обратило внимание на то, что репутация Меркель сильно пошатнулась с началом украинского кризиса, так как и в Киеве, и в Берлине ее «обвинили в заигрывании с российским лидером Владимиром Путиным», а также в том, что экономические связи с Москвой она «ставила выше поддержки Украины».

Издание отметило, что в ходе своего интервью Ангела Меркель, которую привыкли видеть хладнокровной, «была эмоциональной и стремилась оправдаться и опровергнуть то, что явно считала несправедливыми обвинениями в свой адрес».

В свою очередь издание Politico привело слова Меркель о том, что она не собирается оправдываться за свои действия.

«Если дипломатия не сработала, это не значит, что она была неверной. Таким образом, я не понимаю, почему я должна говорить: «Это было неправильно». И поэтому я не буду извиняться», - заметила она.

При этом бывшая канцлер Германии констатировала, что ей не удалось «создать архитектуру безопасности», при помощи которой можно было бы предотвратить кризис.

А газета The Guardian констатировала, что Меркель считает блокировку членства Украины в НАТО необходимой, исходя из украинских интересов. По ее словам, с точки зрения России, «это было объявление войны», а Украина к ней была не готова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

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