Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в Берлине

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей. Инцидент произошел недалеко от мемориальной церкви в немецкой столице. Кадры с места трагедии публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, что там сейчас работают экстренные службы.

По предварительным данным, жертвой случившегося наезда стал один человек, еще десять пострадали. Управлявший автомобилем водитель уже задержан полицией. Причины и все обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются.