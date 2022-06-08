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9 минут назад

Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в Берлине

Александр Кузьмин

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей. Инцидент произошел недалеко от мемориальной церкви в немецкой столице. Кадры с места трагедии публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, что там сейчас работают экстренные службы.

По предварительным данным, жертвой случившегося наезда стал один человек, еще десять пострадали. Управлявший автомобилем водитель уже задержан полицией. Причины и все обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются.

Как уточняет РИА Новости, в 2016 году в том же районе исламист на грузовике протаранил посетителей рождественского базара.

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