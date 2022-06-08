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16 минут назад

В Киеве назвали главное условие для вывоза зерна

Елена Прошина

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что морские поставки зерна из страны будут возможны лишь тогда, когда будет обеспечена безопасность страны. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет», — заявил он, добавив, что для Киева безопасность является «вопросом номер один».

Напомним, что в ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за нехватки зерна. Страны Запада обвиняют в этом Россию, которая якобы мешает поставкам украинского продовольствия на мировые рынки.

Турция сообщила о прогрессе в вывозе украинского зерна

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы позволить кораблям войти в них и загрузиться зерном, однако четкого плана вывоза продовольствия пока еще нет.

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