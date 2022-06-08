В Киеве назвали главное условие для вывоза зерна

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что морские поставки зерна из страны будут возможны лишь тогда, когда будет обеспечена безопасность страны. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет», — заявил он, добавив, что для Киева безопасность является «вопросом номер один».

Напомним, что в ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за нехватки зерна. Страны Запада обвиняют в этом Россию, которая якобы мешает поставкам украинского продовольствия на мировые рынки.