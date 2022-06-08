В Черногории отключили каналы России, не попавшие под санкции

"Еще один пример санкционного рвения Подгорицы - в прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза, однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету страны черногорского правительства. Такое решение либо еще не принято, либо, по крайней мере, оно не опубликовано. Более того, в начале недели здесь отключили еще и Первый канал и канал "Победа", в отношении которых Евросоюз никаких рестрикций не вводил", - отметил дипломат.