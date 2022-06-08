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34 минуты назад

Посол РФ: Черногория отключила даже те российские каналы, что не подпали под санкции ЕС

ТАСС

Власти не входящей в Евросоюз Черногории приняли решение об отключении в стране даже тех российских каналов, которые не попали под ограничения Брюсселя. Об этом сообщил в среду посол РФ в Черногории Владислав Масленников в эфире телеканала "Россия-24".

В Черногории отключили каналы России, не попавшие под санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еще один пример санкционного рвения Подгорицы - в прошлые выходные здесь отключили российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских рестрикций Евросоюза, однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету страны черногорского правительства. Такое решение либо еще не принято, либо, по крайней мере, оно не опубликовано. Более того, в начале недели здесь отключили еще и Первый канал и канал "Победа", в отношении которых Евросоюз никаких рестрикций не вводил", - отметил дипломат.

По его словам, черногорские власти стремятся окончательно разрушить отношения с Москвой.

"В целом складывается такая ситуация в двусторонних отношениях, что правительство [бывшего премьер-министра] Душко Марковича довело наши отношения до состояния руин, правительство [экс-премьера] Здравко Кривокапича попыталось эти руины чуть-чуть как-то подреставрировать и сделать памятником, а нынешнее правительство Дритана Абазовича, похоже, приготовило бульдозер, чтобы срыть эти руины, несмотря на их историческую ценность. Бульдозер, разумеется, сделан в Евросоюзе", - сказал дипломат.

Постановление Совета ЕС о шестом пакете санкций против РФ было опубликовано в пятницу. Санкции в частности включают отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции, а также приостановку вещания телеканалов "Россия-24", "РТР-Планета", "ТВ-Центр". Согласно заявлению, шестой пакет санкций включает также запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов.

В мире,Здравко Кривокапич,Московский кредитный банк,Совет Европы,Россельхозбанк,Сбербанк России,ЕС,Первый канал,
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