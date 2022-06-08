«Главное не рыба»: Рогозин раскрыл значение Курил для японцев

Южно-Курильские острова нужны японцам не из-за водной фауны, а из-за морской капусты, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. При этом он добавил, что поддержав враждебную риторику Запада, «Япония осталась без драгоценной капусты».

Главное не рыба, главное — капуста. Примерно так японские парламентарии объясняли мне, зачем Японии необходимы наши Южно-Курильские острова. Мол, вокруг островов растет столь важная для японского организма морская капуста, — написал Рогозин.

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Он отметил, что на Сахалине полностью поддержали запрет на промысел для японских рыбаков у Южных Курил из-за враждебной политики Токио.

Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности", - отметила дипломат.

"В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств", - указала Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, российская сторона неизменно рассматривала двустороннее взаимодействие на основе данного соглашения "как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства".

"Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации", - указала дипломат.

Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России приостановить реализацию межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"Мы сожалеем в связи с тем, что Россия приостановила соглашение в таком одностороннем порядке", - сказал он. По словам Мацуно, Япония намерена разрешить ситуацию вокруг указанного документа путем проведения консультаций с российской стороной. Каких-либо подробностей на этот счет Мацуно не привел, отметив, что воздерживается от их разглашения.

ТАСС обратился с запросом в Управление рыболовства Японии, однако пока не получил ответа.

Об очередном платеже

Япония пока не совершала очередной платеж в рамках реализации межправительственного соглашения с РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, сообщил генеральный секретарь кабинета министров.

"Я воздержусь от приведения деталей, но у меня есть информация, что последний из (очередных) платежей еще не сделан", - сказал он.

ТАСС обратился с запросом в Управление рыболовства Японии, однако пока не получил ответа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник объявила, что Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Она отметила, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затянула процесс подписания ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности.

Япония и Россия подписали соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году. В частности, эта договоренность позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации.

Япония считает неприемлемым "одностороннее объявление" со стороны России о приостановке реализации межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник, эта позиция была доведена до российской стороны.

Ранее японская сторона выступала с более мягкими заявлениями, выражая лишь сожаление в связи с решением Москвы. Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, в частности, заявил о готовности продолжать консультации с РФ для решения вопроса. Kyodo не уточняет, на каком уровне была доведена до РФ позиция японской стороны.

Телеканал HNK со ссылкой на представителя МИД Японии утверждает, что правительство страны намерено продолжить консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в связи с решением Москвы приостановить реализацию этого соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя японского внешнеполитического ведомства, факт того, что Российская Федерация объявила в одностороннем порядке о приостановке соглашения, вызывает сожаление, как если бы проекты сотрудничества с Сахалинской областью являлись предварительным условием для выполнения договора.

«Правительство (Японии) намерено продолжать переговоры с Россией, чтобы японская сторона могла действовать в рамках соглашения», — заявил представитель МИД Японии.

В публикации отмечается, что управление рыболовства Японии выясняет обстоятельства сложившейся вокруг соглашения ситуации по каналам МИД.

Приостановка действия межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов не затронет интересы рыбодобытчиков Сахалинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по рыболовству Сахалинской области.

"Именно это событие на наших рыбаков не влияет. Документ касается права на вылов для японской стороны", - сообщили в пресс-службе.

Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Японии выразили свое отношение на решение России приостановить реализацию российско-японского соглашения в области промысла морских ресурсов. Ранее власти РФ пришли к такому выводу из-за невыполнения японской стороной своих финансовых обязательств по договору.

«Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!» — прокомментировал fuugetu1967.

Другой пользователь уверен, что такое решение принято из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что эти ограничения целесообразны в сложившейся ситуации, «а чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!», — написал hit_the_jackpot.

Пользователь kvansan предрек повышение цен на морепродукты в стране.

«Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!», — написал он.

«Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!», — отметил momojyuku.

Один из пользователей соцсети считает, что во избежание таких запретов нужно вовремя исполнять условия по обязательствам.

«Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций», — подчеркнул он.

Посольство Японии в Москве рассказало NEWS.ru о реакции на решение РФ о приостановке реализации Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Эта приостановка означает запрет для японских рыбаков на промысел в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ в Охотском море.

Основные виды морского промысла в этих районах включаю краба, морского гребешка, водоросли, а также лососевых. С последними ситуация особенно сложная, так как обычно лов лососевых начинается примерно 10 апреля и продолжается до середины-конца июля.

Ранее Токио и Москва продолжали переговоры, чтобы определить размер платы и количество квот на вылов для японских судов на промысел в российских водах.

Однако 7 июня в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой было отмечено, что Россия приостанавливает действие Соглашения.

К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению [между правительством РФ и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года] выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности.

Посольство Японии в РФ заявило в связи с этим, что российская сторона увязала между собой два разных документа.

Российская сторона увязала проект сотрудничества с Сахалинской областью, как если бы это было условием реализации Рамочного соглашения об эксплуатации вод вокруг Северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова — NEWS.ru), и в одностороннем порядке приостановила реализацию соглашения, сославшись на действия Токио в отношении сотрудничества с Сахалинской областью, — говорится в комментарии посольства Японии в РФ, имеющемся в распоряжении NEWS.ru. — Прискорбно, что соглашение было приостановлено таким образом и в одностороннем порядке. Японская сторона намерена продолжить переговоры с российской стороной, чтобы операции по реализации Соглашения продолжались.

В Соглашении от 1998 г. (ст.2 п.3) сказано, что:

японская сторона принимает меры, согласно законам и правилам Японии, с тем, чтобы японской Организацией осуществлялась оплата в связи с промыслом, сохранением и воспроизводством живых ресурсов...

В то же время соглашение о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалину заключается каждый год. Но в этом году после начала российской спецоперации на Украине отношения между Россией и Японией, присоединившейся к западным санкциям против РФ, очень сильно ухудшились, из-за чего в настоящее время речь о предоставлении такой помощи Сахалину вряд ли может идти.

За прошедшие с 24 февраля месяцы Москва и Токио обменялись санкциями, как отраслевыми, так и персональными, причем этот процесс продолжается до сих пор. В частности, Москва внесла Японию в список «недружественных стран». 3 июня Токио обновило документ о стратегии Японии по расширению экспорта инфраструктуры, убрав из него предложения, касающиеся Плана экономического сотрудничества с РФ из восьми пунктов, который был подписан в 2016 году на встрече президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Этот план сыграл большую положительную роль в развитии отношений между двумя странами.

При этом генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил 3 июня на пресс-конференции, что Токио по-прежнему нацелено на подписание мирного договора с Россией.

Запрет на промысел водных биоресурсов в водах вокруг южных Курил может негативно сказаться на японских рыбаках, в первую очередь на Хоккайдо, самом северном острове Японии. Хоккайдо импортирует из России порядка 40% морепродуктов.

Общественное мнение по отношению к России становится жесте и жестче, — рассказал NEWS.ru Хидэки Какита, председатель кооператива рынка Васё (один из крупнейших рыбных рынков на Хоккайдо) в городе Кусиро. — Однако большинство популярных у приезжающих на Хоккайдо туристов крабов и гребешка — из России. Есть опасения, что ухудшение отношений с Россией приведет к дефициту продукции и повлияет на местную экономику.

Также Какита-сан полагает, что в этом году ситуация с лососевыми на японском рынке может стать значительно хуже.

Морская среда меняется, и количество выловленного лосося уменьшается само по себе, — сказал он NEWS.ru. — Сезон вылова лосося и форели продолжается в основном с мая по июль. Японского лосося недостаточно для покрытия спроса. Пока еще не видел результата переговоров, поэтому сложно сказать, но это все-таки непростое дело. Мой магазин тоже ориентируется на такие товары, я беспокоюсь о том, что будет в будущем. Если количество такой продукции уменьшится, наш город станет менее привлекательным и туристы могут не приехать.

Еще одно следствие ухудшения отношений между Москвой и Токио — отмена Россией в марте этого года режима безвизового посещения южных Курил японцами, чьи предки похоронены на этих островах. Для японцев уход за могилами предков — крайне важная обязанность, поэтому запрет на въезд стал серьезной проблемой. Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в этой связи заявил в мае в интервью японскому информагентству Kyodo News, что «никакого особого режима или упрощенных процедур в таком случае применяться не будет».