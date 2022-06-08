В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
8 минут назад

«Главное не рыба»: Рогозин раскрыл значение Курил для японцев

Елена Прошина

Южно-Курильские острова нужны японцам не из-за водной фауны, а из-за морской капусты, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. При этом он добавил, что поддержав враждебную риторику Запада, «Япония осталась без драгоценной капусты».

Главное не рыба, главное — капуста. Примерно так японские парламентарии объясняли мне, зачем Японии необходимы наши Южно-Курильские острова. Мол, вокруг островов растет столь важная для японского организма морская капуста, — написал Рогозин.

Видео дня

Он отметил, что на Сахалине полностью поддержали запрет на промысел для японских рыбаков у Южных Курил из-за враждебной политики Токио.

Россия приостанавливает соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности", - отметила дипломат.

"В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств", - указала Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, российская сторона неизменно рассматривала двустороннее взаимодействие на основе данного соглашения "как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства".

"Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации", - указала дипломат.

Япония выразила РФ сожаление из-за остановки соглашения о промысле морских живых ресурсов

Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением России приостановить реализацию межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Wikipedia

"Мы сожалеем в связи с тем, что Россия приостановила соглашение в таком одностороннем порядке", - сказал он. По словам Мацуно, Япония намерена разрешить ситуацию вокруг указанного документа путем проведения консультаций с российской стороной. Каких-либо подробностей на этот счет Мацуно не привел, отметив, что воздерживается от их разглашения.

ТАСС обратился с запросом в Управление рыболовства Японии, однако пока не получил ответа.

Об очередном платеже

Япония пока не совершала очередной платеж в рамках реализации межправительственного соглашения с РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, сообщил генеральный секретарь кабинета министров.

"Я воздержусь от приведения деталей, но у меня есть информация, что последний из (очередных) платежей еще не сделан", - сказал он.

ТАСС обратился с запросом в Управление рыболовства Японии, однако пока не получил ответа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник объявила, что Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Она отметила, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затянула процесс подписания ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности.

Япония и Россия подписали соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году. В частности, эта договоренность позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации.

Kyodo: Япония считает неприемлемым объявление РФ о соглашении по морскому промыслу

Япония считает неприемлемым "одностороннее объявление" со стороны России о приостановке реализации межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник, эта позиция была доведена до российской стороны.

Ранее японская сторона выступала с более мягкими заявлениями, выражая лишь сожаление в связи с решением Москвы. Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, в частности, заявил о готовности продолжать консультации с РФ для решения вопроса. Kyodo не уточняет, на каком уровне была доведена до РФ позиция японской стороны.

HNK: Япония продолжит консультации с РФ по соглашению о промысле морских живых ресурсов

Телеканал HNK со ссылкой на представителя МИД Японии утверждает, что правительство страны намерено продолжить консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в связи с решением Москвы приостановить реализацию этого соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя японского внешнеполитического ведомства, факт того, что Российская Федерация объявила в одностороннем порядке о приостановке соглашения, вызывает сожаление, как если бы проекты сотрудничества с Сахалинской областью являлись предварительным условием для выполнения договора.

«Правительство (Японии) намерено продолжать переговоры с Россией, чтобы японская сторона могла действовать в рамках соглашения», — заявил представитель МИД Японии.

В публикации отмечается, что управление рыболовства Японии выясняет обстоятельства сложившейся вокруг соглашения ситуации по каналам МИД.

Сахалинские власти прокомментировали приостановку соглашения с Японией о рыбном промысле

Приостановка действия межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов не затронет интересы рыбодобытчиков Сахалинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по рыболовству Сахалинской области.

"Именно это событие на наших рыбаков не влияет. Документ касается права на вылов для японской стороны", - сообщили в пресс-службе.

Японцы возмущены из-за решения Путина против Токио. «Вот результат нашей никчемной дипломатии»

Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Японии выразили свое отношение на решение России приостановить реализацию российско-японского соглашения в области промысла морских ресурсов. Ранее власти РФ пришли к такому выводу из-за невыполнения японской стороной своих финансовых обязательств по договору.

«Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!» — прокомментировал fuugetu1967.

Другой пользователь уверен, что такое решение принято из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что эти ограничения целесообразны в сложившейся ситуации, «а чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!», — написал hit_the_jackpot.

Пользователь kvansan предрек повышение цен на морепродукты в стране.

«Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!», — написал он.

«Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!», — отметил momojyuku.

Один из пользователей соцсети считает, что во избежание таких запретов нужно вовремя исполнять условия по обязательствам.

«Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций», — подчеркнул он.

Япония надеется продолжить переговоры с РФ о рыболовстве в Охотском море

Посольство Японии в Москве рассказало NEWS.ru о реакции на решение РФ о приостановке реализации Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Эта приостановка означает запрет для японских рыбаков на промысел в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ в Охотском море.

Основные виды морского промысла в этих районах включаю краба, морского гребешка, водоросли, а также лососевых. С последними ситуация особенно сложная, так как обычно лов лососевых начинается примерно 10 апреля и продолжается до середины-конца июля.

Ранее Токио и Москва продолжали переговоры, чтобы определить размер платы и количество квот на вылов для японских судов на промысел в российских водах.

Однако 7 июня в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой было отмечено, что Россия приостанавливает действие Соглашения.

К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению [между правительством РФ и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года] выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности.

Посольство Японии в РФ заявило в связи с этим, что российская сторона увязала между собой два разных документа.

Российская сторона увязала проект сотрудничества с Сахалинской областью, как если бы это было условием реализации Рамочного соглашения об эксплуатации вод вокруг Северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова — NEWS.ru), и в одностороннем порядке приостановила реализацию соглашения, сославшись на действия Токио в отношении сотрудничества с Сахалинской областью, — говорится в комментарии посольства Японии в РФ, имеющемся в распоряжении NEWS.ru. — Прискорбно, что соглашение было приостановлено таким образом и в одностороннем порядке. Японская сторона намерена продолжить переговоры с российской стороной, чтобы операции по реализации Соглашения продолжались.

В Соглашении от 1998 г. (ст.2 п.3) сказано, что:

японская сторона принимает меры, согласно законам и правилам Японии, с тем, чтобы японской Организацией осуществлялась оплата в связи с промыслом, сохранением и воспроизводством живых ресурсов...

В то же время соглашение о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалину заключается каждый год. Но в этом году после начала российской спецоперации на Украине отношения между Россией и Японией, присоединившейся к западным санкциям против РФ, очень сильно ухудшились, из-за чего в настоящее время речь о предоставлении такой помощи Сахалину вряд ли может идти.

За прошедшие с 24 февраля месяцы Москва и Токио обменялись санкциями, как отраслевыми, так и персональными, причем этот процесс продолжается до сих пор. В частности, Москва внесла Японию в список «недружественных стран». 3 июня Токио обновило документ о стратегии Японии по расширению экспорта инфраструктуры, убрав из него предложения, касающиеся Плана экономического сотрудничества с РФ из восьми пунктов, который был подписан в 2016 году на встрече президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Этот план сыграл большую положительную роль в развитии отношений между двумя странами.

При этом генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил 3 июня на пресс-конференции, что Токио по-прежнему нацелено на подписание мирного договора с Россией.

Запрет на промысел водных биоресурсов в водах вокруг южных Курил может негативно сказаться на японских рыбаках, в первую очередь на Хоккайдо, самом северном острове Японии. Хоккайдо импортирует из России порядка 40% морепродуктов.

Общественное мнение по отношению к России становится жесте и жестче, — рассказал NEWS.ru Хидэки Какита, председатель кооператива рынка Васё (один из крупнейших рыбных рынков на Хоккайдо) в городе Кусиро. — Однако большинство популярных у приезжающих на Хоккайдо туристов крабов и гребешка — из России. Есть опасения, что ухудшение отношений с Россией приведет к дефициту продукции и повлияет на местную экономику.

Также Какита-сан полагает, что в этом году ситуация с лососевыми на японском рынке может стать значительно хуже.

Морская среда меняется, и количество выловленного лосося уменьшается само по себе, — сказал он NEWS.ru. — Сезон вылова лосося и форели продолжается в основном с мая по июль. Японского лосося недостаточно для покрытия спроса. Пока еще не видел результата переговоров, поэтому сложно сказать, но это все-таки непростое дело. Мой магазин тоже ориентируется на такие товары, я беспокоюсь о том, что будет в будущем. Если количество такой продукции уменьшится, наш город станет менее привлекательным и туристы могут не приехать.

Еще одно следствие ухудшения отношений между Москвой и Токио — отмена Россией в марте этого года режима безвизового посещения южных Курил японцами, чьи предки похоронены на этих островах. Для японцев уход за могилами предков — крайне важная обязанность, поэтому запрет на въезд стал серьезной проблемой. Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в этой связи заявил в мае в интервью японскому информагентству Kyodo News, что «никакого особого режима или упрощенных процедур в таком случае применяться не будет».

Как отметил премьер-министр Японии Фумио Кисида 3 июня, он будет искать альтернативу. Возможным выходом из положения может стать проведение поминальных обрядов на борту судна «Этопирика», которое будет находиться между Хоккайдо и южными Курилами, не заходя в российские воды. Об этом 7 июня сообщил сообщил представитель канцелярии кабмина Японии Хитоси Кикавада. За текущий сезон планируется провести порядка десяти заупокойных служб.

В мире,Мария Захарова,Дмитрий Рогозин,Синдзо Абэ,Владимир Путин,МИД России,Роскосмос,Правительство РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители