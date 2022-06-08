Додон заявил о подготовке присоединения Молдавии к Румынии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны готовят ее «военное и политическое» присоединение к Румынии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По мнению Додона, в результате Молдавия откажется от нейтралитета.

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«Все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Додон считает, что объединить Молдавию и Румынию попробуют «без спроса мнения граждан и вопреки конституционным нормам».

«Объединение <…> впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск», - заявил он.

Додон обвинил президента Майю Санду и ее партию ПДС в «обеспечении экономической, моральной и политической ликвидации государства».

«А чтобы им никто не мешал, сфабриковали уголовные дела против оппозиционных сил», - заключил он.

Додон ранее стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», госизмене, незаконном обогащении и принятии финансирования от преступной группы. Дело против него связано с видеозаписями его встречи в 2019 году с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Сам Додон называл съемку провокацией. С 26 мая экс-президент находится под домашним арестом.

В апреле Санду заявила, что Молдавия может объединиться с Румынией только в том случае, если за это решение выскажется большинство граждан. По ее словам, пока народ Молдавии «этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель», объединения не будет.

Она подчеркнула, что это касается и возможного вступления страны в НАТО.

Соцопрос IDIS Viitorul, результаты которого были опубликованы 8 февраля, показал, что за объединение с Румынией выступают 34,4 процента жителей Молдавии, против - 49,6 процента. Еще 4,1 процента опрошенных заявили, что не стали бы участвовать в референдуме, а 10,2 процента не определились.