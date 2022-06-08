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22 минуты назад

Турция поставила 10 условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Рамблер

Турция поставила десять условий для Швеции и Финляндии, при выполнении которых они смогут вступить в НАТО. По информации газеты Yeni Safak, обеим странам предложили поддержать Анкару в ее борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Турция поставила ультиматум Швеции и Финляндии
Фото: ReutersReuters

Так, Швеция и Финляндия, являющиеся, по мнению Турции, «сторонниками террористических организаций», должны установить необходимые правовые нормы для борьбы с терроризмом. От них потребовали пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах и не разрешать деятельность FETÖ, также закрыть их сайт и СМИ.

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Кроме того, Анкара выступила с требованием о замораживании активов и закрытии ассоциаций, которые связаны с терроризмом.

«Особое внимание уделяется депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Было заявлено, что террористическим организациям, таким как РПК запрещено позволять проводить демонстрации», — подчеркивает издание.

Также от стран попросили поделиться разведданными с Турцией, а также снять ограничения с оборонной промышленности против Анкары.

В мире,Фетхуллах Гюлен,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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