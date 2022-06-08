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1 час назад

Ведущая назвала политика нецензурным словом в прямом эфире. Видео

Александр Кузьмин

В Британии телеведущая в прямом эфире по ошибке назвала политика бранным словом, произнося его фамилию. Инцидент произошел в эфире телеканала Sky News, сообщает Lenta.ru, в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Софи Ридж (Sophy Ridge) рассказывала о голосовании консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Перечисляя фамилии противников главы правительства, она назвала в числе прочих и бывшего министра иностранных дел Британии Джереми Ханта. Однако вместо «Hunt» сотрудница канала произнесла слово «cunt», являющегося нецензурным в английском языке.

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