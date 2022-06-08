Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником между Украиной и Россией, так как ее об этом не просили. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Меркель, она не считает, что ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным «в настоящий момент принесут пользу».

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», - уточнила бывший канцлер, которая сейчас не занимает официальных постов.