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31 минуту назад

Меркель не захотела быть посредником между Россией и Украиной

Алиса Селезнёва

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником между Украиной и Россией, так как ее об этом не просили. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Меркель, она не считает, что ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным «в настоящий момент принесут пользу».

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», - уточнила бывший канцлер, которая сейчас не занимает официальных постов.

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Ранее Меркель выразила солидарность с Украиной, на которую «напала Россия», поддержала ее право на самооборону, а также усилия Германии, ЕС, США, G7, НАТО и ООН в прекращении боевых действий. Также экс-канцлер ФРГ заявляла, что спецоперация является «слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».

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