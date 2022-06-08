Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником между Украиной и Россией, так как ее об этом не просили. Ее слова приводит ТАСС.
По словам Меркель, она не считает, что ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным «в настоящий момент принесут пользу».
«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», - уточнила бывший канцлер, которая сейчас не занимает официальных постов.
Ранее Меркель выразила солидарность с Украиной, на которую «напала Россия», поддержала ее право на самооборону, а также усилия Германии, ЕС, США, G7, НАТО и ООН в прекращении боевых действий. Также экс-канцлер ФРГ заявляла, что спецоперация является «слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».