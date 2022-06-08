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1 час назад

Наемники из Великобритании и Марокко частично признали вину в суде ДНР

ТК «Звезда»иещё 2

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики.

Наемники из Великобритании и Марокко частично признали вину в суде ДНР
Фото: CHROMORANGE Bilderbox GloballookpressCHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Как передает RT, иностранные наемники признали вину по ст. 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По данным следствия, граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин и гражданин Марокко Саадун Брагим за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Ранее задержанный в Мариуполе британский наемник Шон Пиннер рассказал, как попал в плен. По его словам, иностранные бойцы, сражавшиеся на стороне Украины плечом к плечу с морпехами 36-й отдельной бригады Вооруженных Сил Украины, не осознавали, как они рискуют, следуя указаниям командования.

В мире,Шон Пиннер,
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