В США указали на гибель «американской мечты»

«Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены», — заявил Варни .

По его словам, из-за инфляции американцы сейчас настроены крайне пессимистично, они «боятся и недовольны». Так, согласно данным издания The Wall Street Journal, 38 процентов респондентов в США считают, что стали жить хуже, и произошло это, как заметил журналист, лишь за полтора года правления президента Джо Байдена.