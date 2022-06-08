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1 час назад

Bloomberg: в США признали зависимость от ядерного топлива из РФ

Ura.Ruиещё 3

Власти США подталкивают законодателей поддержать план по покупке обогащенного урана для уменьшения зависимости от российского импорта топлива для ядерных реакторов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: в США признали зависимость от ядерного топлива из РФ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы отучить США от российского импорта топлива для ядерных реакторов. Чиновники из энергетики заявили, что любое прекращение поставок обогащенного российского урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов», — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что США будет нелегко запустить урановую промышленность. В стране осталось одно коммерческое предприятие по обогащению, принадлежащее британско-немецко-голландскому консорциуму Urenco Ltd. Также сообщается, что выросли акции урана. В администрации президента США думают над введение санкций в отношении импорта российского урана, пишет Bloomberg. Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм заявила, что зависимость США от импорта из РФ является «уязвимостью» для экономической безопасности. По ее словам, в США уменьшились обогатительные мощности из-за конкуренции со стороны субсидируемых государством источников.

США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джона Хопкинса Стив Ханке считает, что антироссийские ограничения ударят по всему миру, а не только по РФ, передает сайт MK.RU. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что компании США просили не ограничивать импорт российского урана из-за риска роста цен на электроэнергию.

В мире,Джон Хопкинс,Администрация США,
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