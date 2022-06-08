Bloomberg: в США признали зависимость от ядерного топлива из РФ

Власти США подталкивают законодателей поддержать план по покупке обогащенного урана для уменьшения зависимости от российского импорта топлива для ядерных реакторов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы отучить США от российского импорта топлива для ядерных реакторов. Чиновники из энергетики заявили, что любое прекращение поставок обогащенного российского урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов», — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что США будет нелегко запустить урановую промышленность. В стране осталось одно коммерческое предприятие по обогащению, принадлежащее британско-немецко-голландскому консорциуму Urenco Ltd. Также сообщается, что выросли акции урана. В администрации президента США думают над введение санкций в отношении импорта российского урана, пишет Bloomberg. Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм заявила, что зависимость США от импорта из РФ является «уязвимостью» для экономической безопасности. По ее словам, в США уменьшились обогатительные мощности из-за конкуренции со стороны субсидируемых государством источников.