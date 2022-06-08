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25 минут назад

Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и Запада

Елена Прошина

Россия в определенно пострадает от введения санкций со стороны Европы и США, однако всему остальному миру будет нанесен огромный ущерб. Такой прогноз сделал профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia Times.

В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
Фото: ТАССТАСС

По его словам, санкции против России оказались совершенно неэффективными и даже контрпродуктивными в вопросе достижения заявленной цели. Хенке подчеркнул, что банки и международные организации уже оценили возможные последствия антироссийских санкций.

«Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, – указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – сказал он.

При этом Хенке отметил, что хотя экономика России пострадает, этот ущерб «меркнет» на фоне последствий, с которыми придется столкнуться Европейскому союзу и США. Профессор добавил, что издержки и сбои коснутся не только Европы и США, но и распространятся по всему миру.

Хенке считает, что запрет на российские энергоресурсы окажет наиболее серьезное влияние на страны Евросоюза. Он также раскритиковал заявление президента США Джо Байдена, который заявил, что инфляция в стране вызвана действиями России.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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