Украина приостановит экспорт угля и газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину ожидает «самая сложная зима за все годы независимости». В связи с этим страна временно приостанавливает экспорт газа и угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение главы украинского государства в Telegram-канале.

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Зеленский пояснил, что в связи с боевыми действиями на территории страны Украине будет непросто пережить зимний период.

«В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина подготовилась к поставкам газа из США. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящий момент между странами ведутся соответствующие переговоры.

Во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на треть. Он также заявил, что стране придется пережить «самый сложный в истории Украины отопительный сезон».