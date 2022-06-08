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20 минут назад

Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году

Елена Прошина

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что могла бы подтолкнуть Европейский союз к диалогу с президентом России Владимиром Путиным после его встречи с главой американского государства Джо Байденом в Женеве в июне 2021 года. Однако ее позиции в Европе в связи с предстоящей отставкой были ослаблены, передает РИА Новости со ссылкой на ее интервью на телеканале Phoenix.

Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с РФ в 2021 году
Фото: EPAEPA

По ее словам, в тот момент европейской стороне следовало попытаться вовлечь президента России в диалог.

«Я уже немного чувствовала, что с "Минском" дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь», — рассказала Меркель и добавила, что несколькими годами раньше она бы смогла настоять на своей позиции и подтолкнуть ЕС к диалогу.

Экс-канцлер Германии считает, что в сложившейся ситуации виноват ряд факторов. Ситуация в Афганистане, выборы в Германии и Франции, а также пандемия COVID-19, из-за которой лидеры ЕС в течении двух лет не встречались с президентом России и не имели никаких разногласий, заслонили данную повестку для Берлина.

«То, что произошло (на Украине), с моей точки зрения, не только неприемлемо, но и просто большая ошибка со стороны России», — подчеркнула Меркель и добавила, что власти РФ переступили через «все правила».

В мире,Ангела Меркель,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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