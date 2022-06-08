Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с РФ в 2021 году

«Я уже немного чувствовала, что с "Минском" дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь», — рассказала Меркель и добавила, что несколькими годами раньше она бы смогла настоять на своей позиции и подтолкнуть ЕС к диалогу.