Протестующие пытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк

Протестующие попыталась прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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В частности, после начала выступления главы Белого дома в помещении раздались выкрики. Содержание реплик разобрать не удалось. Уточняется, что американский лидер, ухмыльнувшись, продолжил выступление. Как отмечает агентство, сотрудники службы безопасности вывели протестующих из зала.

Кроме того, телеканал Fox 11 сообщил, что несколько демонстрантов собрались на улицах с плакатами, а один из протестующих вышел на дорогу, когда кортеж Байдена подъезжал к месту проведения Саммита Америк. Таким образом митингующие выступили против решения Вашингтона не приглашать на мероприятие Кубу, Никарагуа и Венесуэлу.