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25 минут назад

Меркель: США сообщали о подготовке СВО еще осенью 2021 года

Елена Прошина

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что информация о подготовке Россией спецоперации на Украине поступала от спецслужб США еще в октябре 2021 года. Ее слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Phoenix.

Меркель: США сообщали о подготовке СВО еще осенью 2021 года
Фото: ReutersReuters

«Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября 2021 года службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом», — сказала Меркель.

По ее словам, обсуждения возможной эскалации начались в последние месяцы ее пребывания на посту канцлера ФРГ. Меркель отметила, что уже тогда европейские лидеры понимали, что «ситуация очень серьезная» и «происходит что-то нехорошее».

Также она добавила, что в 2021 году осознала, что «ничего не происходило в области минского соглашения в нормандском формате», «президент РФ Владимир Путин, в принципе, завершил его», когда Минск оставался последней площадкой, на которой «мы еще могли говорить о происходящем в Донбассе».

Ранее Меркель выразила солидарность с Украиной, на которую «напала Россия», поддержала ее право на самооборону, а также усилия Германии, ЕС, США, G7, НАТО и ООН в прекращении боевых действий. Также экс-канцлер ФРГ заявляла, что спецоперация является «слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».

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