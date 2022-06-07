Меркель: США сообщали о подготовке СВО еще осенью 2021 года

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что информация о подготовке Россией спецоперации на Украине поступала от спецслужб США еще в октябре 2021 года. Ее слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Phoenix.

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«Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября 2021 года службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом», — сказала Меркель.

По ее словам, обсуждения возможной эскалации начались в последние месяцы ее пребывания на посту канцлера ФРГ. Меркель отметила, что уже тогда европейские лидеры понимали, что «ситуация очень серьезная» и «происходит что-то нехорошее».

Также она добавила, что в 2021 году осознала, что «ничего не происходило в области минского соглашения в нормандском формате», «президент РФ Владимир Путин, в принципе, завершил его», когда Минск оставался последней площадкой, на которой «мы еще могли говорить о происходящем в Донбассе».