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12 минут назад

В ООН прокомментировали обвинения в адрес РФ в краже зерна

Елена Прошина

ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о краже зерна Россией. Об этом на брифинге заявил генсек организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», — сказал Дюжаррик.

Зеленский отказался пустить российские корабли в украинские порты

Ранее представители Украины и Запада выступали с обвинениями в адрес России в краже зерна. В частности, такое заявление делал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он утверждал, что Россия расхищает украинские запасы и экспортирует зерно в другие страны.

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