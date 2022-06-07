В ООН прокомментировали обвинения в адрес РФ в краже зерна

ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о краже зерна Россией. Об этом на брифинге заявил генсек организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
«Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», — сказал Дюжаррик.
Ранее представители Украины и Запада выступали с обвинениями в адрес России в краже зерна. В частности, такое заявление делал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он утверждал, что Россия расхищает украинские запасы и экспортирует зерно в другие страны.