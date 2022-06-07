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1 час назад

Посол Украины в Турции назвал условие для возобновления морских перевозок агропродукции

ТАСС

Украина будет согласна возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи Киеву "вооружений для защиты от угроз с моря" и участия военно-морских сил третьих стран. Об этом заявил во вторник посол Украины в Турции Василий Боднар.

Посол Украины в Турции назвал условие для возобновления экспорта зерна
Фото: ReutersReuters

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"Я бы хотел выразить признательность Турции за усилия в этом отношении [по созданию безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции из Украины морским путем]. В то же время я хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей, - приводит его слова телеканал CNN Turk. - Для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности. Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря".

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