Посол Украины в Турции назвал условие для возобновления экспорта зерна

"Я бы хотел выразить признательность Турции за усилия в этом отношении [по созданию безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции из Украины морским путем]. В то же время я хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей, - приводит его слова телеканал CNN Turk. - Для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности. Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря".