В Черногории объяснили запрет на пролет самолета Лаврова

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолету министру иностранных дел России Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию на встречу. Таким образом объяснил решение о закрытии воздушного пространства глава черногорского МИД Ранко Кривокапич. Его слова приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя с введением санкций против России», — сказал Кривокапич.

По его словам, данное решение «было неизбежным». Также Кривокапич отметил, что Лавров мог приехать в Сербию поездом, поскольку «железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено».