В Черногории объяснили запрет на пролет самолета Лаврова

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолету министру иностранных дел России Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию на встречу. Таким образом объяснил решение о закрытии воздушного пространства глава черногорского МИД Ранко Кривокапич. Его слова приводит ТАСС.
«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя с введением санкций против России», — сказал Кривокапич.
По его словам, данное решение «было неизбежным». Также Кривокапич отметил, что Лавров мог приехать в Сербию поездом, поскольку «железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено».
Напомним, что 6-7 июня глава МИД России должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, но Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для его самолета. В итоге Лавров не смог нанести запланированный визит. В Северной Македонии и Болгарии запрет пролета самолета Лаврова пока никак не прокомментировали.