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42 минуты назад

Меркель объяснила нежелание ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году

Lenta.ru

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему она не желала ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. Об этом пишет ТАСС.

Меркель объяснила свое нежелание видеть Украину в НАТО в 2008 году
Фото: ReutersReuters

По словам Меркель, в 2008 году Украина была другой страной, которая была сильно разделенной в области внутренней политики. Также экс-канцлер Германии предположила, что тогда ускоренному вступлению в альянс стала бы препятствовать Россия, и «это не пошло бы на пользу».

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Кроме того, Меркель указала на попытки борьбы с коррупцией нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. «Но тогда Украина была страной с большим влиянием олигархов», — заключила она.

Вступление Украины в НАТО обсуждается с 2008 года. На саммите в Бухаресте страны альянса заявили, что приветствуют евроатлантические стремления Киева. 19 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Конституцию Украины и закрепляет в ней курс на вступление в ЕС и НАТО.

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