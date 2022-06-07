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47 минут назад

Минкульт Украины сообщил о создании специального Совета по декоммунизации и дерусификации

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Министерство культуры Украины заявило о создании совещательного органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации, передает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал ведомства.

На Украине создадут специальный Совет по дерусификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации», — говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что эти процессы должны «проходить цивилизованно». Теперь для монтажа памятников или других объектов культуры местные власти должны согласовывать и координировать действия с новым органом.

Ранее сообщалось, что публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу зарегистрировано на сайте главы государства.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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