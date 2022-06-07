На Украине создадут специальный Совет по дерусификации

Министерство культуры Украины заявило о создании совещательного органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации, передает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал ведомства.

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«Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эти процессы должны «проходить цивилизованно». Теперь для монтажа памятников или других объектов культуры местные власти должны согласовывать и координировать действия с новым органом.