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45 минут назад

В Черногории заявили, что выполняли свои обязательства, запрещая пролет самолету Лаврова

ТАСС

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолету главы МИД России Сергея Лаврова для визита в Сербию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

Черногория объяснила причину запрета пролета самолета Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением санкций против России]", - приводит слова Кривокапича национальное телевидение страны.

Глава черногорского МИД отметил, что данное решение "было неизбежно", а министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом, так как "железнодорожное сообщение по маршруту Белград - Москва не запрещено".

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, самолету Лаврова было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию. Ранее сербская газета "Вечерне новости" проинформировала, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета главы российского МИД, который должен был направиться в Сербию.

В мире,Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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