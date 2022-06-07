Черногория объяснила причину запрета пролета самолета Лаврова

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолету главы МИД России Сергея Лаврова для визита в Сербию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

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"Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя [с введением санкций против России]", - приводит слова Кривокапича национальное телевидение страны.

Глава черногорского МИД отметил, что данное решение "было неизбежно", а министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом, так как "железнодорожное сообщение по маршруту Белград - Москва не запрещено".