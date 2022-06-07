ООН назвала число пострадавших из-за кризиса на Украине

Ситуация на Украине за последние три месяца затронула 1,6 млрд человек в мире. Такие данные опубликованы во вторник созданной под эгидой генсекретаря ООН Группой по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.
"Спустя более чем три месяца после начала [конфликта] на Украине мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, затронувшим жизни и средства около 1,6 млрд человек", - отмечается в сообщении.
Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан выступят 8 июня на пресс-конференции по данной теме, информировали во всемирной организации.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.