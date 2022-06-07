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1 час назад

В ООН заявили, что кризис вокруг Украины коснулся 1,6 млрд людей

ТАССиещё 1

Ситуация на Украине за последние три месяца затронула 1,6 млрд человек в мире. Такие данные опубликованы во вторник созданной под эгидой генсекретаря ООН Группой по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

ООН назвала число пострадавших из-за кризиса на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спустя более чем три месяца после начала [конфликта] на Украине мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, затронувшим жизни и средства около 1,6 млрд человек", - отмечается в сообщении.

Зеленский прокомментировал введенные против России санкции Запада

Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан выступят 8 июня на пресс-конференции по данной теме, информировали во всемирной организации.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

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