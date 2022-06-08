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1 час назад

Украина оценила запасы зерна в хранилищах

Lenta.ruиещё 3

В преддверии сбора урожая в 2022 году украинские хранилища зерна на подконтрольной правительству территории заполнены примерно на половину — объемы запасов достигли 30 миллионов тонн из максимального показателя в 55 миллионов тонн. Соответствующую оценку привел глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев, выступая на конференции Международного совета по зерну (IGC) в Лондоне, передает Reuters.

Горбачев отметил, что из-за заблокированных на фоне специальной военной операции портов Черного моря украинские аграрии могут столкнуться с дефицитом хранилищ: зерно будет негде размещать. Он также добавил, что на территории, которую Киев сейчас не контролирует, находится значимая часть зерновых элеваторов, которые способны вместить 13-15 миллионов тонн.

Если доступа к портам не появится, в следующем году Украина сможет поставить за рубеж в лучшем случае 20 миллионов тонн зерна, пояснил Горбачев. В прошлом сезоне экспорт составил 44,7 миллиона тонн.

На конец мая в украинских портах было заблокировано 1,5 миллиона тонн зерна, говорил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Украина настаивает на том, чтобы Россия отвела свой флот для начала экспорта продукции.

В Москве при этом отмечают, что ранее Киев публично отвергал свою готовность разминировать воды. Однако в случае, если Украина согласна обеспечивать проход судов, Москва может официально гарантировать, что при разблокировке портов для вывоза зерна не воспользуется ситуацией в целях специальной военной операции.

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