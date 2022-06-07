В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму

«Сергей Владиленович выразил благодарность нашим сотрудникам ЖКХ, медицины, образования, руководству региона за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя нашего города в построение новой жизни, а мы в свою очередь очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни», — подчеркнула она.