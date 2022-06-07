Лондон обжалует смертный приговор британцам, воевавшим в Донбассе

«Мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все необходимые жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании займется тем, чтобы эти жалобы были непременно поданы», — сказал политик.