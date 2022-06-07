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59 минут назад

Лондон обжалует смертный приговор британцам, которые воевали в Донбассе

Елена Прошина

Лондон собирается обжаловать решение Верховного суда ДНР, если попавшим в плен британским наемникам вынесут смертный приговор. Как сообщает «МК», об этом заявил замглавы правительства Великобритании Доминик Рааб в интервью радиостанции LBC.

Лондон обжалует смертный приговор британцам, воевавшим в Донбассе
Фото: ReutersReuters

«Мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все необходимые жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании займется тем, чтобы эти жалобы были непременно поданы», — сказал политик.

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Напомним, что британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении них, им грозит смертная казнь.

Рааб ранее заявлял, что правительство Великобритании намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.

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