ВС ДНР предъявил обвинение воевавшим на Донбассе иностранцам

Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в видео, которое предоставлено Верховным судом ДНР.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах два гражданина Великобритании и один гражданин Марокко утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинением. Кроме того, подсудимые заявили, что не имеют претензий.

Напомним, британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Ранее Генпрокуратура ДНР отмечала, что наказанием для них может стать смертная казнь.