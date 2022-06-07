ВС ДНР предъявил обвинение воевавшим на Донбассе иностранцам

Иностранцы, воевавшие на стороне украинских боевиков в Донбассе, ознакомились с обвинением в ходе судебного заседания в Донецке. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в видео, которое предоставлено Верховным судом ДНР.
На кадрах два гражданина Великобритании и один гражданин Марокко утвердительно отвечают на вопрос, ознакомлены ли они с обвинением. Кроме того, подсудимые заявили, что не имеют претензий.
Напомним, британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Ранее Генпрокуратура ДНР отмечала, что наказанием для них может стать смертная казнь.
В свою очередь, заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб сказал, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.