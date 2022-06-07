Зеленский отказался пустить российские корабли в украинские порты

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против захода российских кораблей в порты страны. В интервью Financial Times он сообщил, что обеспечивать безопасный экспортный коридор зерна должны корабли государств-партнеров, передает «РИА Новости».
«Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты, так как они ежедневно нас атакуют. Но Украина готова экспортировать на 100% всего, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным, но безопасным условиям», — сказал Зеленский.
Он напомнил, что Киев выступил с инициативой создания «безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны-партнера, кроме России». По словам Зеленского, идею поддержали в ООН.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения, что Москва не дает вывозить украинское зерно. Он сообщил, что Россия готова гарантировать беспрепятственный экспорт продукции, если Украина разминирует собственные порты и обещает не использовать это, чтобы атаковать с моря. Также Путин предложил организовать экспорт зерна через подконтрольные РФ Бердянск и Мариуполь или Белоруссию.