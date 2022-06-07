Зеленский отказался пустить российские корабли в украинские порты

«Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты, так как они ежедневно нас атакуют. Но Украина готова экспортировать на 100% всего, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным, но безопасным условиям», — сказал Зеленский.