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51 минуту назад

Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против захода российских кораблей в порты страны. В интервью Financial Times он сообщил, что обеспечивать безопасный экспортный коридор зерна должны корабли государств-партнеров, передает «РИА Новости».

Зеленский отказался пустить российские корабли в украинские порты
Фото: ReutersReuters

«Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты, так как они ежедневно нас атакуют. Но Украина готова экспортировать на 100% всего, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным, но безопасным условиям», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что Киев выступил с инициативой создания «безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны-партнера, кроме России». По словам Зеленского, идею поддержали в ООН.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения, что Москва не дает вывозить украинское зерно. Он сообщил, что Россия готова гарантировать беспрепятственный экспорт продукции, если Украина разминирует собственные порты и обещает не использовать это, чтобы атаковать с моря. Также Путин предложил организовать экспорт зерна через подконтрольные РФ Бердянск и Мариуполь или Белоруссию.

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