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44 минуты назад

ООН не смогла подтвердить обвинения Украины в адрес России в краже зерна

ТАСС

Структуры ООН не располагают возможностями подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы экспортирует украинское зерно.

Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Зеленский отказался пустить российские корабли в украинские порты

"Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру", - сказал он.

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