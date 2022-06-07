Бориса Джонсона посвятили в казаки на Украине

Казацкая община в украинском Чернигове посвятила премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки. Как сообщает РИА Новости, ему дали имя Борис Чуприна — прозвище происходит от украинского слова, которое обозначает «чуб, шевелюра».

Отмечается, что грамоту, удостоверяющую «казачество» британского премьера, отправят в Лондон. Также на память об этом событии киевские художники нарисовали Джонсона в образе казака Мамая.

Напомним, что в начале мая мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную на реке Стугна назовут в честь Бориса Джонсона. Незадолго до этого премьер посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.