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32 минуты назад

Бориса Джонсона посвятили в казаки на Украине

Елена Прошина

Казацкая община в украинском Чернигове посвятила премьера Великобритании Бориса Джонсона в казаки. Как сообщает РИА Новости, ему дали имя Борис Чуприна — прозвище происходит от украинского слова, которое обозначает «чуб, шевелюра».

Бориса Джонсона посвятили в казаки на Украине
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что грамоту, удостоверяющую «казачество» британского премьера, отправят в Лондон. Также на память об этом событии киевские художники нарисовали Джонсона в образе казака Мамая.

Напомним, что в начале мая мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную на реке Стугна назовут в честь Бориса Джонсона. Незадолго до этого премьер посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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