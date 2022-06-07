В ЛНР сообщили количество пленных украинских военных

Более 1,5 тыс. сдавшихся в плен украинских военных содержатся в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

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"В настоящий момент на территории республики более 1,5 тыс. украинских военнослужащих сложили оружие и перешли на нашу сторону. За три месяца специальной военной операции я трижды имела возможность посетить их, пообщаться. В каждом случае я предоставила возможность им связаться со своими родственниками. В отличие от того, что мы видим в интернете о содержании наших военных в украинском плену, украинские военнослужащие содержатся в совершенно иных условиях", - сказала Сердюкова.

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Сдавшиеся украинские военнослужащие получают необходимую медпомощь, питание, "выглядят свежими". Собеседница агентства отметила, что сначала они обращались с бытовыми просьбами, как правило, о представлении книг, Библии, общении с родственниками.

"В настоящий момент каждый из них просит оказать содействие в возвращении домой, все они хотят увидеть своих родных. Что, естественно, невозможно без согласия украинской стороны", - сказала Сердюкова.

По ее словам, украинские власти не идут на контакт по поводу обмена. Со слов родственников украинских военнослужащих, добавила она, стало известно, что на их попытки связаться с командованием, президентом Украины, с украинским уполномоченным по правам человека не было никакой обратной связи.

"Складывается впечатление, что украинская власть распрощалась с теми военнослужащими, которые под их флагом шли на войну", - подчеркнула Сердюкова.

Международный трибунал

Материалы, собранные с 2014 года, станут основой для международного трибунала над членами украинских вооруженных формирований, причастных к совершению военных преступлений в Донбассе, сообщила омбудсмен.

"К трибуналу мы готовы, поскольку мы к нему готовились на протяжении восьми лет. Основой данного военного трибунала станут материалы уголовных дел, которые расследуются в Генпрокуратуре ЛНР, следователями МГБ ЛНР. Это не только обращения и показания потерпевших или свидетелей, это экспертизы, осмотры мест происшествия, различного рода следственные действия, которые в том числе станут основой для доказательной базы в ходе военного трибунала", - сказала она.

По словам Сердюковой, в настоящий момент специалисты решают процедурные вопросы о том, какую форму получит трибунал, где будет проходить, какие страны будут в нем участвовать.