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9 минут назад

Петиция о переводе украинского языка на латиницу зарегистрирована на сайте Зеленского

ТАССиещё 1

Публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу зарегистрировано на сайте главы государства.

На Украине появилась петиция о переводе украинского языка на латиницу
Фото: ТАССТАСС

Инициатор петиции подчеркивает, что отказ от кириллицы "позволит окончательно разорвать языковые связи с Россией". Если обращение наберет 25 тыс. подписей, глава государства будет обязан дать на нее ответ. На данный момент под документом подписались 49 человек.

Идея о переходе на латиницу выдвигалась на Украине и раньше. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в одном из интервью заявлял, что он лично выступает за отказ от кириллицы. Это заявление вызвало бурную дискуссию среди политиков и общественных деятелей.

На Украине после госпереворота 2014 года началась "война с памятниками", когда был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали "бороться" со всем русским. По всей стране под снос идут монументы, памятные доски, связанные с Россией и СССР. 6 апреля в Верховной раде был зарегистрирован проект закона о запрете присвоения объектам в украинских городах названий, связанных с Россией, ее историей и деятелями.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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