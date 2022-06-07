На Украине появилась петиция о переводе украинского языка на латиницу

Публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу зарегистрировано на сайте главы государства.

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Инициатор петиции подчеркивает, что отказ от кириллицы "позволит окончательно разорвать языковые связи с Россией". Если обращение наберет 25 тыс. подписей, глава государства будет обязан дать на нее ответ. На данный момент под документом подписались 49 человек.

Идея о переходе на латиницу выдвигалась на Украине и раньше. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в одном из интервью заявлял, что он лично выступает за отказ от кириллицы. Это заявление вызвало бурную дискуссию среди политиков и общественных деятелей.