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55 минут назад

На Украине поддержали закон о легализации медицинского каннабиса

Елена Прошина

Правительство Украины поддержало законопроект о легализации оборота медицинского каннабиса в стране. Как сообщает РИА Новости, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что его намеренны использовать также при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта.

На Украине поддержали закон о легализации медицинского каннабиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кабмин поддержал закон, который регулирует оборот растений рода конопли (Cannabis). Его будут применять в медицинских, промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению.

В качестве заболеваний, при которых допустимо использование каннабиса, названы онкологические заболевания и посттравматические стрессовые расстройства, полученные в результате вооруженного конфликта.

Ляшко подчеркнул, что кампании против производства медицинского каннабиса преследуют цель нивелировать ценность его как лекарственного средства, а также дискредитировать идею использования растения в медицинских целях.

В мире,Виктор Ляшко,Правительство Украины,
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