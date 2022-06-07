На Украине поддержали закон о легализации медицинского каннабиса

Правительство Украины поддержало законопроект о легализации оборота медицинского каннабиса в стране. Как сообщает РИА Новости, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что его намеренны использовать также при посттравматических стрессовых расстройствах, полученных в результате вооруженного конфликта.

Кабмин поддержал закон, который регулирует оборот растений рода конопли (Cannabis). Его будут применять в медицинских, промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению.

В качестве заболеваний, при которых допустимо использование каннабиса, названы онкологические заболевания и посттравматические стрессовые расстройства, полученные в результате вооруженного конфликта.