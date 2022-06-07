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35 минут назад

Зеленский заявил, что по-прежнему готов к переговорам с Путиным

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я по-прежнему твердо и решительно настроен, хочу я этого или нет, на прямые переговоры с президентом Путиным, если мы готовы серьезно обсуждать завершение этой войны", - сказал Зеленский в видеоинтервью британской газете "Файнэншл таймс", опубликованном во вторник на сайте издания.

При этом, по его словам, "не стоит тратить время" на обсуждение с Москвой вопросов, которые не касаются завершения конфликта, в том числе возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Зеленский рассказал, почему Украина не может перейти в наступление

"Если мы не в НАТО, то и баз иностранных государств на нашей территории нет. Если вы хотите принять нас в НАТО, то, пожалуйста, пригласите нас, но в настоящий момент мы это не обсуждаем", - добавил украинский президент.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружения украинским властям.

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