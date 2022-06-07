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27 минут назад

Земан выступил против однополых браков в Чехии

ТАССиещё 2

Президент Чехии Милош Земан выступил во вторник против регистрации в республике однополых браков. Соответствующее заявление он сделал на встрече с журналистами.

Президент Чехии выступил против однополых браков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Семья - это союз мужчины и женщины", - подчеркнул Земан. Он сообщил, что не подпишет внесенный в парламент законопроект об однополых браках, если его утвердят депутаты.

Законопроект внесли в парламент фракции четырех из пяти политических партий действующей правительственной коалиции Чехии. Документ предусматривает предоставление государством однополым супругам таких же прав и обязанностей, как и разнополым, включая усыновление и воспитание детей.

В мире,Милош Земан,
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