Президент Чехии выступил против однополых браков

Президент Чехии Милош Земан выступил во вторник против регистрации в республике однополых браков. Соответствующее заявление он сделал на встрече с журналистами.
"Семья - это союз мужчины и женщины", - подчеркнул Земан. Он сообщил, что не подпишет внесенный в парламент законопроект об однополых браках, если его утвердят депутаты.
Законопроект внесли в парламент фракции четырех из пяти политических партий действующей правительственной коалиции Чехии. Документ предусматривает предоставление государством однополым супругам таких же прав и обязанностей, как и разнополым, включая усыновление и воспитание детей.