Слова Медведева обеспокоили Италию

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил обеспокоенность словами зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о врагах РФ. Министр посчитал их «недвусмысленной угрозой в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», передает агентство ANSA.
Ранее в своем Telegram-канале Медведев объяснил резкость своих заявлений в мессенджере.
«Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев.
На эти слова зампреда Совбеза РФ и отреагировал итальянский министр иностранных дел.
«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые очень нас беспокоят, потому что исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — заявил Ди Майо.
По его мнению, слова Медведева «дают жизнь кампании ненависти против Запада и тех стран, которые настойчиво добиваются прекращения военных действий на Украине».
Ди Майо считает, что ситуацию к миру получится привести, если «Россия проявит волю, а президент РФ Владимир Путин начнет диалог».