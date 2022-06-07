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24 минуты назад

"Это не знак диалога": слова Медведева обеспокоили Италию

Елена Прошина

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил обеспокоенность словами зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о врагах РФ. Министр посчитал их «недвусмысленной угрозой в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», передает агентство ANSA.

Слова Медведева обеспокоили Италию
Фото: ТАССТАСС

Ранее в своем Telegram-канале Медведев объяснил резкость своих заявлений в мессенджере.

«Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев.

На эти слова зампреда Совбеза РФ и отреагировал итальянский министр иностранных дел.

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые очень нас беспокоят, потому что исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — заявил Ди Майо.

По его мнению, слова Медведева «дают жизнь кампании ненависти против Запада и тех стран, которые настойчиво добиваются прекращения военных действий на Украине».

«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram

Ди Майо считает, что ситуацию к миру получится привести, если «Россия проявит волю, а президент РФ Владимир Путин начнет диалог».

В мире,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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