В Латвии запретят обучение на русском языке

Правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском. Об этом сообщается в твиттере Министерства образования Латвии.

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Русский своим родным языком считают более трети жителей Латвии, а в Риге - каждый второй. В средних школах нацменьшинств Латвии действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.

В министерстве образования заявили, что переход будет поэтапным. Полный переход на латышский язык в школах должен состояться в 2025-2026 годах.

С 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования будут полностью идти на латышском языке в первом, четвертом и седьмом классах, с 1 сентября 2024 года - во втором, пятом и восьмом классах, с 2025-го - в третьих, шестых и девятых классах.

С 1 сентября 2023 года в Латвии не будет параллельного обучения по программе дошкольного образования национальных меньшинств.

При этом учащимся из числа нацменьшинств обеспечат возможность изучать свои язык и историю культуры «по интересам в рамках финансируемой государством и самоуправлением образовательной программы».

Спектр языков обучения в учреждениях профессионального образования Латвии сократят до других языков стран Евросоюза.

Законопроект также подразумевает, что педагоги, не владеющим государственным языком на достаточном уровне, не смогут учить детей.

Министр образования Анита Муйжниеце заявила, что закон исправляет систему, «существовавшую 30 лет после обретения независимости, при которой детей делили по языку, используемому в семье».

«Изменения надо было вносить еще в 1990-е годы», - подчеркнула она.

Ранее в Латвии запретили вещание всех зарегистрированных в России телеканалов. Речь идет о запрете 80 российских каналов, которые все еще были доступны зрителям.