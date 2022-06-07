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6 минут назад

Кабмин Латвии одобрил переход на обучение в школах на латышском языке в течение трёх лет

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Правительство Латвии одобрило переход на обучение в школах страны только на латышском языке в течение трёх лет.

Латвия перейдет на обучение только на латышском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в заявлении латышского кабмина.

«Сегодня, 7 июня 2022 года, кабинет министров утвердил поправки к закону об образовании и закону об общем образовании», — приводит сообщение ТАСС.

Поправки предусматривают переход в течение трёхлетнего периода на обучение исключительно на латышском языке в школах республики.

Ранее в Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов. Решение о блокировке трансляции около 80 телеканалов вступит в силу с 9 июня.

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