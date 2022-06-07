В ДНР заявили о скором прекращении обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Реализация специально разработанного военного плана позволит уже в ближайшее время прекратить обстрелы Донецка украинскими войсками, сообщила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой народной республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», – цитирует ее РИА «Новости».
Никонорова подчеркнула, что перспективы полного освобождения республики уже близки.
Сейчас под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от Донецка.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.