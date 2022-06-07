В ДНР заявили о скором прекращении обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Реализация специально разработанного военного плана позволит уже в ближайшее время прекратить обстрелы Донецка украинскими войсками, сообщила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

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«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой народной республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», – цитирует ее РИА «Новости».

Никонорова подчеркнула, что перспективы полного освобождения республики уже близки.

Сейчас под контролем Киева остаются города Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка и ряд других населенных пунктов ДНР к западу и северо-западу от Донецка.